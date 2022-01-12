أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 12-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء، عند نفس معدلاتها السابقة، وتنتج مصر مايقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي نحو 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي،

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة  23.5  جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيها حسب المنطق.

وسجلت الدواجن البلدي بالمزرعة 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخالساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.

يذكر أن  متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى نحو 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليهاالمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو السوبر

عاجل.. أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بقرار مثير

كيروش يقترب من الرحيل عن منتخب مصر

تعليق ناري من طارق يحيى على هزيمة منتخب مصر

عاجل.. راكب يقتحم قمرة قيادة في لطائرة أمريكية

مواجهات قوية لزد والداخلية وبتروجت بدورى القسم الثاني

لأول مرة.. تنظيم الاتصالات يصدر إطار تنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء

المقاولون يفتتح مشواره بكأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي