ارتفاع سعر نفط عمان 2.3 دولار للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم، بواقع 2.3 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس ارتفع إلى 82.27 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم أمس الثلاثاء، عند 79.97 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل المقبل 81.57 دولارًا للبرميل، بارتفاع 2.2 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 79.37 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم فبراير / شباط القادم، بحلول الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.76 بالمائة، ليصل إلى 81.84 دولار للبرميل، رابحًا 62 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس، بنسبة 0.49 بالمائة، ليصل إلى مستوى 84.13 دولار للبرميل، بمكاسب 41 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.



