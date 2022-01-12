السعودية: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 64 مليار دولار في 2030

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السعودية تعمل على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأضاف الخريف، خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي انطلق اليوم الأربعاء بالرياض، أن المملكة تشهد تحولًا كبيرًا مع إطلاق رؤية 2030 التي تحرص على توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتركز على تطوير قطاع التعدين من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأكد الخريف أن المملكة تعمل على العديد من المبادرات لدعم قطاع التعدين كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يهدف للعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط، وغرب ووسط آسيا، وقارة إفريقيا، وتحتل المملكة موقعًا إستراتيجيًا بين هذه الدول مجتمعة.

كما لفت إلى أن المملكة تهدف من خلال مؤتمر التعدين الدولي، لجمع أصحاب المصلحة المتعددين، من حكومات، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات، ومُصنعين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع والواعد.

وقال إن قطاع التعدين بالمنطقة يواجه عدة تحديات تشمل الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وهو ما يسعى المؤتمر لوضع استراتيجية واضحة لتجاوز تلك التحديات.

وأفاد الوزير بأن المملكة عملت على إيجاد أنظمة وتشريعات تسهم في نمو قطاع التعدين وجذب الاستثمارات النوعية إليه، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يسهم في تحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن، وخلق بيئة محفزة تراعي احتياجات الاستثمارات التعدينية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وتقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمارات.

ونوه وزير الصناعة السعودي إلى أن الوزارة في سبيل تحقيق مستهدفاتها في قطاع التعدين، حققت العديد من المكتسبات، أبرزها، بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة "تعدين" الإلكترونية، لتوفير البيانات الجيولوجية، وتيسير إجراءات إصدار الرخص التعدينية وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض.

وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر التعدين الدولي، الذي انطلق بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.