ارتفاع حيازات المركزي الإماراتي من الذهب 0.7%



ارتفعت قيمة حيازات مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 0.7% على أساس شهري في نوفمبر الماضي إلى 11.754 مليار درهم مقابل 11.676 مليار درهم في أكتوبر 2021، لكنها بقيت متراجعة بمعدل 8.6% مقابل مستوياتها في نهاية العام الماضي والتي بلغت 12.862 مليار درهم.

وأظهرت النشرة الإحصائية التي نشرها مصرف الإمارات المركزي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، أن قيمة خطابات الضمان ارتفعت بنحو 5.5% وبواقع 6 مليار درهم تقريبًا في نوفمبر الماضي إلى 114.165 مليار درهم مقابل 108.202 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي ما يعكس تواصل التعافي في أنشطة الأعمال في الدولة والتعافي من تبعات الجائحة.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الودائع تحت الطلب واصلت الارتفاع المتواصل منذ بداية الجائحة بمعدل 2.4% وبواقع 19.63 مليار درهم، على أساس شهري في نوفمبر الماضي إلى 820.833 مليار درهم مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021.

ووصل الارتفاع خلال ال 11 شهرًا الأولى من العام الماضي إلى 17.8%، بواقع 123.95 مليار درهم، مقابل 696.13 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2020.

وارتفعت في الوقت نفسه قيمة الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة بمعدل 1.2% وبواقع 2.9 مليار درهم على أساس شهري في نوفمبر الماضي إلى 239.4 مليار درهم مقابل 236.54 مليار درهم في شهر أكتوبر الماضي.

ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 11.2%، بواقع 24.2 مليار درهم، مقابل 215.21 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2020.

وبحسب بيانات المصرف المركزي واصلت قيمة الودائع لأجل توجه التراجع المستمر تقريبًا منذ بداية الجائحة، حيث تراجعت بنحو 3.1% وبواقع 16.16 مليار درهم في شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 513.17 مليار درهم مقابل 529.3 مليار درهم في شهر أكتوبر 2021.

وبلغ معدل التراجع في قيمة الودائع لأجل في القطاع المصرفي نحو 16.8% بواقع 103.63 مليار درهم خلال ال 11 شهرًا الأولى من العام الماضي مقابل 616.591 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2020.

وبلغ رصيد دولة الإمارات من الاحتياطي الذهبي أقل من 55 طنًا خلال الأشهر التسعة الماضية لتشغل المركز السابع على مستوى 15 دولة عربية، لتحتل المرتبة 49 عالميًا.

وارتفعت حيازة الإمارات من الذهب 75 % أو ما يعادل 23.69 طن في أبريل 2021، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

وزادت حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 55.4 طن بنهاية أبريل 2021، مقابل 31.73 طنًا في الشهر ذاته من 2020.