ستاندرد آند بورز: القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على قوته رغم جائحة كورونا

أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن القطاع المصرفي في الإمارات حافظ على قوته على الرغم من تبعات الجائحة،لافتة إلى أن الفضل في ذلك يرجع لسياسات المصرف المركزي التي انعكست إيجابًا على أداء القطاع في العامين الماضيين.

وقالت في تقرير حديث حول القطاع المصرفي دول مجلس التعاون الخليجي، إن نمو الائتمان في الإمارات كان محدودًا في الأشهر الماضية نحو 2%، لكنها توقعت أن يتسارع بصورة لافتة في العام الجاري مع تحسن مستويات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

وأشار التقرير، إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة ومتأهبة للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، وسوف تستفيد من هذا الارتفاع، واستبعدت أن تتأثر بنوك المنطقة من جرّاء تراجع السيولة بفضل المصدات المالية الضخمة لها.

وتوقعت الوكالة أن تعود كُلفة المخاطرة إلى سابق طبيعتها في العامين الجاري والمقبل، وأن يرتفع هامش ربحية بنوك المنطقة بفضل الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة.

وبحسب تقديرات الوكالة يسهم ارتفاع الفائدة بـ 100 نقطة أساس في زيادة بمعدل 14% في العائدات ونمو 1% في رأس المال.

ولفتت الوكالة، إلى أن اقتصاد دولة الإمارات واقتصادات دول المنطقة تواصل التعافي من تبعات الجائحة بصورة إيجابية وبخطى متسارعة بدعم من أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي القوي وعودة الأمور إلى سابق طبيعتها.

ونوهت إلى أن نوعية أصول مصارف دول المجلس سوف تتراجع نسبيًا هذا العام لكن بصورة طفيفة ومحدودة بفضل سياسات الدعم والتدابير التي ساعدت الشركات على مواجهة تبعات الجائحة.

وتوقعت حدوث ارتفاع محدود في متوسط القروض المتعثرة على مستوى القطاعات المصرفية لدول المجلس، إضافة إلى ارتفاع لا يزيد معدله على 5% مقابل متوسط 3.7% حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

وبحسب دراسة لمؤسسة "بلومبيرج إنتلجنس" الذراع البحثية لوكالة "بلومبيرج"، فإن البنوك الإماراتية تستعد للاستفادة من الانتعاش في نمو الأصول وانتشارها للتوسع في الإقراض بنسبة 5-6% في عام 2022.

وأوضحت الدراسة أن السيولة المريحة في العام 2022 ستدعم نمو الأصول، ونرى أن البنوك ذات الجودة الأفضل ومقاييس رأس المال في وضع جيد لتوجيه التوسع الاقتصادي المتجدد في الدولة.

وأشارت إلى أنه مع انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي إلى معدل قياسي منخفض إلى 83% مقابل 90% متوسط السنوات العشر الماضية، فإن ضعف توسع الائتمان في العام الحالي يعني توفر السيولة، ما قد يرفع صافي نمو القروض لكبار المقرضين في الإمارات 3% بنهاية العام مقابل 2% بنهاية سبتمبر الماضي لتشهد تسارعًا العام المقبل بين 5 إلى 6%.