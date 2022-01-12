سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-1-2021 بالبنوك العاملة في مصر

منوعات
الريال السعودي
الريال السعودي
Advertisements

الريال السعودي، يعتبرسعر الريال السعودي والعملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء



وتساءل الكثيرون اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري
 

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:
 

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية
 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء فى بنك مصر
 

4.18 جنيه للشراء.


4.19 جنيه للبيع.
 

الريال السعودي سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى اليوم الريال السعودى اليوم الريال السعودي النهاردة سعر الريال السعودي النهاردة اسعار الريال السعودي
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية 2022

عاجل.. موسيماني يُطالب بضم نجم الدوري الأميركي

دون تشفير|| قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد Barcelona Vs Real Madrid

سبب وحيد يمنع إنضمام هالاند لريال مدريد.. طالع التفاصيل

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو السوبر

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء

الجبلاية لـ'الفجر': حالة وحيدة تُنقذنا من الشرط الجزائي بعقد كيروش حال إقالته

جودة HD.. تردد قناة SSC6 HD الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة