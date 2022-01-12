أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 12-1-2022 في السوق المصري

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سعر الاسمنت
سعر الاسمنت
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أسعار الأسمنت من الموضوعات التي تشغل اهتمام ومتابعة الكثيرين في جمهورية مصر العربية، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بأسعار السلع والخدمات الاسترايجية والعملات وغيرها.

 

أسعار الأسمنت

 

ويبحث الكثيرون عن أسعار الأسمنت بشكل يومي لمتابعة تطورات سوق البنايات والإنشاءات والعقارات، حيث تترتب على تلك الأسعار العديد من الخدمات الأخرى وأسعارها.

 

أسعار الأسمنت اليوم

 

وتتفاوت  أسعار الأسمنت بشكل طفيف بين أسعار الشركات المصنعة والمعبئة له، والتي لا تتعدى عشرات الجنيهات، نظرا لطبيعة كل شركة حيث توجد العديد من المصانع العاملة في تلك المجالات بمصر.

 

وترصد بوابة الفجر لمابعيها أسعار الأسمنت في السطور التالية:

 

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، استقرار في الأسواق المصرية حيث تراوحت أسعارها بين 1080 والـ1100 جنيه.

 

وتصل أسعار الأسمنت للمستهلك بين الـ1050 والـ1080 للطن الواحد، بينما بلغت أسعار الأسمنت المخلوط 550 وتصل للـ600 تسليم أرض مصنع والـ600 والـ650 للطن.

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