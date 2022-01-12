نمو اقتصاد قطر بـ 2.6% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد القطري نما على أساس سنوي بنسبة 2.6% في الربع الثالث من العام الماضي وكان القطاع غير النفطي هو العامل الأساسي في ذلك.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس فصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 4%.

وانكمش ناتج قطاع التعدين والمحاجر 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث في حين نمت الأنشطة الأخرى 4.7%.

وسجلت أنشطة الضيافة والطعام أكبر قفزة فنمت بنسبة 29.8% بما يعكس استمرار تعافي القطاع الذي تضرر بشدة من قيود فيروس كورونا خلال 2020.

وجاءت بعدها أنشطة النقل والتخزين إذ نما 29.7% ثم قطاع التصنيع الذي نما 6.1%.


 

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