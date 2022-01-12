فيفي عبده تؤجل مقابلة جمهورها في أبوظبي بعد إعلانها الشروط

اعتلت الفنانة فيفي عبده صدارة مؤشرات البحث على جوجل، اليوم الأربعاء، الموافق الـ12 من يناير 2022، بعدما كشفت عن شروط مقابلتها في الإمارات، وإعلانها التأجيل.

فيفي عبده

وأعلنت النجمة فيفى عبده مقابلة جمهورها في أبو ظبى مقابل دفع 1100 درهم، خلال حسابها على إنستجرام، والتي تتضم شهادة تطعيم لقاح كورونا، و48 ساعة نتيجة pcr سلبية، والعروض فئة البلاتنيوم بسعر 1100 درهم إماراتي، أي5500 جنيه مصري.

مقابلة فيفي عبده في أبوظبي

وأوضحت فيفي عبده أن الجلسة تمتد لمدة ساعتين من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، إلى جانب تصوير وغذاء معها، مشيرة إلى أن الفئة الذهبية الجلوس معها تبدأ من 4 حتى 5 ونصف عصرا مقابل 750 درهم أي 3750 جنيه مصري للتصوير مع النجمة.

تأجيل لقاء فيفي عبده

وفاجأت فيفي عبده جمهورها بعد إعلانها شروطها، بتأجيل اللقاء لمدة شهر، بسبب انشغالها وارتباطها بالعديد من الأعمال في مصر، مؤكدا تحمسها الشديد لمقابلة سيات أبوظبي والجلوس معهم.

سبب تأجيل مقابلة فيفي عبده

ونشرت فيفي عبده عبر انستجرام قائلة:" كنت أعلنت أمس عن ايفينت ليا الشهر ده في أبو ظبى بعتذر منكم أنا هأجل الايفينت ده لظروف انشغالى في مصر متحمسة جدا أقابل كل السيدات اللى كنت هشوفهم في أبو ظبى ونتغدى ونتصور مع بعض وإن شاء الله هعلن لكم على المعاد الجديد قريبا".

أزمة فيفي عبده الصحية

وأجرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده عملية جراحية، بعد تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية، مشيرة إلى أنها بسبب الحسد.