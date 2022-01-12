مبيعات السيارات السنوية في الصين ترتفع 150%



ارتفعت مبيعات السيارات في الصين العام الماضي لأول مرّة منذ 2017 مدعومة جزئيًا بالطلب القوي على سيارات تعمل بالطاقة المتجددة التي زادت مبيعاتها مرّة ونصف المرّة في 2021.

ووفق بيانات الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات صعد إجمالي المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، 3.8% على أساس سنوي بعد أن بلغت مبيعات شهر ديسمبر 2.79 مليون سيارة ليصل الإجمالي السنوي إلى 26.28 مليون سيارة.

وبعد عقود من النمو، بدأ سوق السيارات في الصين في الانكماش في 2018 تحت تأثير الإلغاء التدريجي لبعض التخفيضات الضريبية، والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ومع انتشار كورونا.

وبدأت السوق في استعادة قوتها في أواخر عام 2020 لكنها تضررت من نقص عالمي في أشباه الموصلات دفع صنّاع السيارات على مستوى العالم لخفض أو تعليق الانتاج.

وفي ديسمبر، انخفضت مبيعات السيارات الصينية 1.6% عمّا كانت عليه قبل عام لتسجّل بذلك الهبوط الشهري الثامن على التوالي.

وقال الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات في ديسمبر إنّه يتوقع نمو مبيعات السيارات 5.4% إلى 27.5 مليون سيارة هذا العام وأن تنمو مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة 47% إلى خمسة ملايين سيارة.



