نفوق 16 ألف دجاجة في حريق مزرعة دواجن بالمنيا

التهم حريق 16 ألف فرخة داخل مزرعة دواجن بقرية برطباط بمركز مغاغة شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بقرية برطباط بمركز مغاغة، ملك إميل عبدالسيد حنا.



انتقل فريق من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم إخماده دون امتداده للمناطق المجاورة.

وقد تسبب الحريق في نفوق 16 ألف فرخة، وتدمير الواجهة الأمامية للمزرعة، المقامة على مساحة 800 متر من دورين أرضي وعلوي.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ التعرف على أسباب الحريق، وتولت النيابة العامة التصرف.

حريق مجموعة أخشاب

وجدير بالذكر، نشب حريق بمجموعة أخشاب، خارج مخزن للأخشاب بإحدى قرى مركز ديرمواس،جنوب محافظة المنيا وتم السيطرة عليها من قبل قوات الحماية المدنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا يفيد نشوب حريق بمجموعة أخشاب بأحد مخازن الخشب بإحدى قرى المركز.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وجود أى خسائر بشرية.

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب بمجموعة اخشاب بداخل أحد مخازن الخشب بالقرية وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى كل الأخشاب الموجودة بالمخزن ولا توجد أى خسائر فى الأرواح.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

إصابة 6 عمال

على جانب آخر، أصيب 6 عمال إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، بس اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 6 عمال بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج



حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.