تعرف على مباريات كاس الرابطة المصرية اليوم الأربعاء

تصدر كاس الرابطة المصرية اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع انطلاق المسابقة المستحدثة بالعديد من المباريات.

كاس الرابطة المصرية

وينطلق كاس الرابطة المصرية الذي يقدم تحت رعاية رابطة الأندية المحترفة في نسخته الأولى اليوم بمباريات المجموعة الأولى التي تضم بيراميدز، فيوتشر، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، مصر المقاصة، وإيسترن كومباني.

انطلاق مباريات كاس الرابطة المصرية

وانطلقت أولى مباريات المجموعة الأولى من كاس الرابطة المصرية اليوم في تمام الثانية والنصف عصرًا، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بين فريقي إيسترن كومباني وفيوتشر.

مباريات اليوم في كاس الرابطة المصرية

ويأمل إيسترن كومباني أن يحقق الفوز في أولى المشاركات في كاس الرابطة المصرية أمام فيوتشر الصاعد حديثا ورغم ذلك أثبت جدارته من أجل المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

انطلاق ثاني مواجهات كاس الرابطة المصرية

وتقام ثاني مواجهات كاس الرابطة المصرية بين فريقي المصري البورسعيدي ومصر المقاصة، في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

انطلاقة قوية لمسابقة كاس الرابطة المصرية

وتشهد انطلاقة كاس الرابطة المصرية مباراة أخرى في تمام الخامسة مساء تجمع بين فريقي بين بيراميدز والاتحاد السكندري، وستكون قمة مباريات الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجولي.

مباريات كاس الرابطة المصرية غدا

ومن المقرر أن تستكمل مباريات كاس الرابطة المصرية غدًا الخميس الموافق الـ13 من يناير 2022، بمباريات المجموعة الثانية على أن تقام مواجهات المجموعة الثالثة يوم الجمعة المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لمنافسات كاس الرابطة المصرية

وتنطلق مواجهات كاس الرابطة المصرية للجولة الثانية بدءا من الأحد المقبل الموافق الـ16 من يناير 2022، وتستمر حتى يوم الـ18 من الشهر نفسه.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام مباريات الجولة الثانية من كاس الرابطة المصرية في السطور التالية:

مباريات كاس الرابطة المصرية المجموعة الأولى

وتنطلق مواجهات كاس الرابطة المصرية الجولة الثانية يوم الأحد الموافق الـ16 من يناير وتتضمن:

فيوتشر أمام بيراميدز وتقام في تمام الثانية والنصف عصرًا.

مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني وتقام في تمام الخامسة مساء.

الاتحاد السكندري أمام المصري البورسعيدي وتقام في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية من كاس الرابطة المصرية الأثنين 17 يناير

الإسماعيلي أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا.

البنك الأهلي أمام سموحة وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

الجونة أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

مواجهات المجموعة الثالثة من كاس الرابطة المصرية الثلاثاء 18 يناير

فاركو أمام الزمالك وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا.

طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

إنبي أمام المقاولون العرب وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.