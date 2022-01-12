أسهم أوروبا تصعد بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي



ارتفعت أسهم أوروبا اليوم مقتفية أثر مكاسب سجلتها وول ستريت مساء بعدما عبر جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي عن موقف أقل تشددا في السياسة النقدية خلال شهادة أمام الكونجرس.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ليمضي على درب الأسهم العالمية بعدما قال جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي مستعد لبدء تشديد السياسة النقدية لكن قد يستغرق الأمر شهورا لاتخاذ قرار بشأن تقليص القائمة المالية للبنك البالغة 9 تريليونات دولار.

وتصدر قطاع المعادن المكاسب وصعد 2% بعدما كشفت بيانات تضخم عن فرصة أكبر لتيسير السياسة النقدية في الصين في حين زادت أسهم قطاع التكنولوجيا لثاني جلسة على التوالي.

وهوى سهم شركة فيليبس الهولندية 11.1% بعدما قالت إنها تتوقع انخفاض الأرباح الأساسية 40% في الربع الأخير بفعل نقص في قطع الغيار وسحب أجهزة تنقية هواء.