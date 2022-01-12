التضخم في البرازيل يقفز لأعلى مستوى منذ 2015



أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في البرازيل سجل أعلى مستوى في ستة أعوام فوق 10 بالمئة في 2021، وهو أعلى كثيرا من النطاق الذي استهدفه البنك المركزي ويزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لمزيد من الزيادات النشطة في أسعار الفائدة.



وقالت هيئة الإحصاء إن المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 10.06 بالمئة العام الماضي وهو أعلى معدل منذ 2015. والرقم أعلى أيضا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 9.97 بالمئة.



ودفعت الزيادة الحادة في التضخم البنك المركزي البرازيلي إلى واحدة من أكبر دورات زيادة الفائدة في العالم العام الماضي قفز فيها سعر الفائدة القياسي إلى 9.25 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من اثنين بالمئة في مارس.