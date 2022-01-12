الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته في شهرين





استقر سعر الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين أمام العملات الرئيسية اليوم الأربعاء قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا جديدا في معدل التضخم الأمريكي مما يدعم احتمالات رفع الفائدة في وقت مبكر.



ولم يورد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إشارة واضحة في شهادته أمس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على أن المجلس في عجلة من أمره للإسراع برفع الفائدة مما دفع الدولار للانخفاض بعد أن ارتفع مدعوما بتوقعات رفع الفائدة في الأسابيع الماضية.



وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول عليه 95.611 مستقرا خلال اليوم. وكان قد انخفض إلى 95.533 في المعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني.



ومن المتوقع أن تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدروها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش إلى ارتفاع كبير بنسبة سبعة بالمئة في معدل التضخم والذي قد يكون أعلى مستوى منذ 1982.



وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة فقط أمام الين ليسجل 115.44 ين للدولار. واستقر اليورو على 1.1355 دولار.



وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوياته في أسبوع إلى 0.72230 دولار.



وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3645 دولار لأول مرة منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني مدعوما بوجهة النظر القائلة أن الفترة الأسوأ من متحور أوميكرون من فيروس كورونا ربما تتلاشى في بريطانيا.

