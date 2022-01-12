2.7 مليار دولار عجز ميزان المعاملات التركي في نوفمبر





قال البنك المركزي التركي، أمس، إن فائض ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تحول إلى عجز في تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ 2.681 مليار دولار.



وبحسب "رويترز"، كان ميزان المعاملات الجارية قد سجل في تشرين الأول (أكتوبر) فائضا 3.136 مليار دولار، علما أنه في 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.



وبضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان ورغم ارتفاع معدل التضخم، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أيلول (سبتمبر) ما أشعل أزمة عملة هوت معها العملة الوطنية في الشهر الماضي إلى 18.4 ليرة للدولار، وهو أقل مستوى لها إلى الآن.



وقفز التضخم إلى أعلى معدل منذ 19 عاما، وهو 36 في المائة، ما أدى إلى تآكل خطير في الدخول، خاصة بالنسبة للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الدنيا من الأتراك وهما الطبقتان اللتان تشكلان القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.



وطبقت الحكومة إجراءات مالية لتخفيف تذبذب العملة، لكن الليرة ما زالت أضعف 46 في المائة مما كانت عليه منذ عام مضى، ورفض أردوغان الذي يريد تعزيز الصادرات والائتمان تغيير سياسته على الرغم من الاستياء الشعبي.

