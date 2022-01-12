تقارير.. زيدان يقترب من باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
زيدان
زيدان
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كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق لتدريب الفريق.


وحسبما ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي سان جيرمان يضغطون على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي السابق، للموافقة على تدريب الفريق الباريسي، قبل مواجهة دوري الأبطال.


وسبق أن زعمت تقارير فرنسية في الأيام الأخيرة، أن زيدان سيكون مدرب بي إس جي في يونيو المقبل على أقصى تقدير.


وأضافت أن زيدان يقترب بقوة من حديقة الأمراء، في ظل توتر العلاقة بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.


وأكدت أن ليوناردو غاضب للغاية من محاولات بوكيتينو الرحيل عن قيادة الفريق، قبل أشهر قليلة، لخلافة أولي جونار سولسكاير في مانشستر يونايتد.

 

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