الليرة اللبنانية تهوي إلى 32 ألفا مقابل الدولار



بعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق يفاقمه شلل سياسي، لم يعد لبنان نقطة انطلاق للاجئين فحسب، بل أيضا لمواطنيه الذين أرهقتهم الأزمات وباتت أغلبيتهم تحت خط الفقر.



ويقول إبراهيم (42 عاما)، الذي استخدم اسما مستعارا لـ "الفرنسية" في مدينة طرابلس (شمال)، إنه يؤمن مدخولا إضافيا عبر المساعدة على تهريب لبنانيين إلى الخارج عبر البحر. ويضيف "لو أنني لا أعمل في هذا المجال، لكنت غادرت مثلهم وقصدت مهربا لمساعدتي".



ويبدو لبنان، الذي يقطنه حاليا نحو ستة ملايين شخص، بمنزلة سفينة غارقة تصارع تبعات انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وأدت الأزمة إلى خسارة الليرة أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار. وانعكس ذلك تدهورا غير مسبوق في قدرة السكان الشرائية بعدما بات الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من 23 دولارا، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير. وجراء ذلك، تراجعت قدرة السلطات على توفير الخدمات الأساسية ودعم سلع حيوية خصوصا المحروقات والأدوية.



