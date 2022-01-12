أحمد المالكي يتعاون مع تامر عاشور بـ 3 أغاني.. تعرف على التفاصيل

كشف الشاعر أحمد المالكي، عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب تامر عاشور، في ألبومه الغنائي الجديد "تيجي نتراهن" والمقرر طرحه يوم 20 من يناير الجاري.



وكتب المالكي، على صفحته: "إن شاء الله هاكون موجود في الألبوم بـ ٣ أغاني:"إسأل الناس" ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين،و "وأنا مالي بيك" ألحان سامح كريم توزيع أدهم دهيمة، و"إحنا الدنيا" ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، إن شاء الله ينالوا إعجاب الجميع".

جدير بالذكر أن أغنية" تيجي نتراهن" لتامر عاشور، من كلمات الشاعر الغنائي عليم ولحن عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.