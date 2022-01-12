الهيئة العامة للتنمية الصناعية تشارك لأول مرة بجناح في منتدى شباب العالم



محمد الزلاط: جناح الهيئة مزود بشاشات تفاعلية تتيح للشباب التعرف على المبادرة الرئاسية لانشاء المجمعات الصناعية الجديدة...وإتاحة كتيبات مترجمة بـ6 لغات حول مدينة الجلود بالرويبكي



تشارك الهيئة العامة للتنمية الصناعية لأول مرة بجناح متميز في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وتستهدف المشاركة التعريف بدور الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية وعرض الخدمات التي تقدمها للمستثمر الصناعي.



وأوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مشاركة الهيئة في منتدي شباب العالم تأتي في إطار توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والتيسيرات التي تقدمها الهيئة في إطار المبادرة الرئاسية لانشاء مجمعات صناعية جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرض إتاحة فرص استثمارية جديدة لتشغيل الشباب وصغار المستثمرين وتحقيق العديد من الفوائد والاقتصادية للدولة المصرية التي تتضمن الحد من الواردات وزيادة المكون المحلي ودعم القدرات التصديرية لزيادة الدخل القومي، لافتًا إلى أن المشاركة في المنتدى جاءت إيمانًا منها بأهمية الوصول إلى الشباب ودعمهم في الحصول علي فرص للعمل والاستثمار.



وقال الزلاط إن جناح الهيئة يعرض للجمهور الفرص والمساحات والتيسيرات المتاحة بالمجمعات السبع التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر من عام 2020 في عدد من المحافظات، لافتًا إلى أن الهيئة تستعد حاليًا لطرح 5 مجمعات صناعية جديدة خلال شهر يناير الجاري.



وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن جناح الهيئة المشارك بالمنتدى يقدم المحتوى بأساليب عرض جديدة من خلال شاشة تفاعلية تسمح للشباب بتصفح تلك الفرص الاستثمارية والوصول إلى ما يناسبهم منها، إضافةً إلى توفير كتيبات ترويجية مترجمة إلى 6 لغات للتعريف بمشروع مدينة الجلود بالرويبكي والذي يعد من المشروعات القومية الرائدة لما له من عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة خاصة فيما يتعلق بزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات المصنوعات الجلدية وتعزيز قدرة القطاع على خلق المزيد من فرص العمل.