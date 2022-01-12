موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة للبضائع والحاويات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم /الأربعاء/، دخول وخروج 23 سفينة للبضائع والحاويات خلال عمليات التدوال.

وذكرت المنطقة الاقتصادية  أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.. فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأكد البيان أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

دون تشفير|| قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد Barcelona Vs Real Madrid

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في كأس الرابطة المصرية

الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

أهداف مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2021

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية 2022

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو السوبر

نجم منتخب مصر يستعد لإجراء عملية جراحية عاجلة

عاجل.. اتحاد جدة يُعلن حصوله على شهادة تسجيل حمدالله