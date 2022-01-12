موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة للبضائع والحاويات



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم /الأربعاء/، دخول وخروج 23 سفينة للبضائع والحاويات خلال عمليات التدوال.

وذكرت المنطقة الاقتصادية أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.. فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأكد البيان أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.