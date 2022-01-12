مسلسل أنا وهي الحلقة 9.. تفاصيل وملخص الحلقة الجديدة ومواعيد العرض

تصدرت مسلسل أنا وهي الحلقة 9 مؤشرات البحث جوجل،حيث يبحث المواطنين المهتمين بمتابعة الدراما المصرية، عن تفاصيل وملخص الحلقة الجديدة ومواعيد العرض.

ومسلسل أن وهي الحلقة 9، أصبح حديث الجمهور نظرا للقصة المثيرة والشيقة بين هند وسليم، حيث تفاعل لجمهور مع المسلسل منذ بداية عرض أولى حلقاته، وظلوا يتابعون الاحداث أولا بأول لمتابعة التفاصيل الجديدة في المسلسل.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في التفاصيل التالية، مسلسل أنا وهي الحلقة 9، وتفاصيل وملخص الحلقة الجديدة ومواعيد العرض

تفاصيل وملخص الحلقة 9 الجديدة

شهدت الحلقة 9 القبض على هند يوم زفافها بعد قيامها بالاعتداء على هايدي عندما رأتها وهي ترقص مع سليم في أحد النوادي الليلة، لتقوم هايدي بتحرير محضر ضدها، وقام سليم بالذهاب إليها لإقناعها بالتنازل عن قضيتها ضد هند، كما أخبرها بحبه لها.

أبطال مسلسل أنا وهي الحلقة 9

مسلسل أنا وهي بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

يُعرض مسلسل أنا وهي الحلقة 9، على شاشة قناة cbc في الساعة الثامنة مساءًا والإعادة الأولى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في الثانية عشر بينما يعرض على شاشة قناة cbc drama في الحادية عشر مساءًا.