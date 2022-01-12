نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 فور ظهورها من هنا

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بوابة الفجر
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نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 فور ظهورها من هنا

بادر بالحصول على نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الأول برقم الجلوس والاسم، فور ظهورها رسميا وهذا بعد انتهاء الطلاب من امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022.

 

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 للحصول عليها سريعا فور الظهور رسميا.

 

ونتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022، للحصول عليها يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات.

ويجب على الطالب الراغب في معرفة نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول، تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب، ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة؛ ومن ثم، كتبة بيانات الطالب كاملة.


كما يجب على الطالب لرغبي في معرفة نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي تدوين كود الطالب ورقم جلوسه، ثم النقر على كلمة استعلام، وظهور كافة درجات الطالب.


وعن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول بمحافظة الجيزة 2022، يتم امتحان لطلاب وفق الأتي:

الأربعاء 12 يناير 2022: أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي.


السبت 15 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة والتربية الدينية.


الاثنين 17 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء.


الخميس 20 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.


الأحد 23 يناير 2022 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.


الثلاثاء 25 يناير 2022 يؤدي الطلاب  امتحان مادة العلوم والتربية الرياضية.

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