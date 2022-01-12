موانئ البحر الأحمر تتداول 269 شاحنة و1200 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و269 شاحنة و336 سيارة ملاكي و53500 طن فوسفات و7200 طن مادة البوبلين.

أوضحت هيئة الميناء أن حركة الصادرات تضمنت 961 طن بضائع عامة و224 شاحنة و13 سيارة ملاكي وتصدير 53500 طن فوسفات إلى الهند، فيما شملت حركة الواردات 239 طن بضائع عامة و45 شاحنة و323 سيارة ملاكي و7200 طن مادة البوبلين.

وأشارت إلى أنه يوجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة ءجاإخدء فارغة قادمة من جوجيا،وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 122 شاحنة و5 سيارات ملاكي، والسفينة (أمل) بحمولة 61 شاحنة و7 سيارات ملاكي، والسفينة دأإءخ ذزةؤإ بحمولة 53500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

كما استقبل ميناء السويس السفينة بءذذع ءضدأءش بحمولة 7200 طن مادة البروبلين والسفينة (بنياس 3) بحمولة 319 سيارة ملاكي و7 معدات، كما استقبل ميناء نويبع، السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء (رحلات مكوكية) والسفينة بريدج حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 239 طنا وتصدير 41 شاحنة بحمولة 961 طنا.