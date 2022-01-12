القط الفرعوني لـ ياسمين عبد العزيز يثير ضجة على مواقع التواصل (تفاصيل)

أثار القط الفرعوني للفنانة ياسمين عبد العزيز ضجة كبيرة على مواقع التواصل؛ حيث قامت بنشر صورا له عبر إنستجرام، مما أثار خوف متابعيه، نظرا لأنه مختلف عن بقية القطط.

ومن هنا، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية تفاصيل أكثر حول القط الفرعوني، لمعرفة معلومات حوله، حيث وضع القط الفرعوني ياسمين عبد العزيز في صدارة جوجل، بسبب ملامحه وشكله، فقد نشرت له صورا وعلقت عليها "بوبوس" في إشارة منها إلى اسم القط.

وعلقت منى زكي على صور القط التي نشرته ياسمين عبد العزيز؛ قائلة "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، كما علقت كندة علوش: "فوتوجونيك أوي"، وقال معظم المتابعين إنه مثير للخوف نظلا لاختلافه عن شكل القطط.

وقال أحد المتابعين “يا ساتر يا رب، بسم الله، لا معلش يخوف، أعوذ بالله، هو إيه ده أنا اتخضيت”.

والقط الفرعوني من سلالة "القط الكندى" أو سفينكس

القط الفرعوني من أغلى سلالات القطط في العالم

سعر القط من سلالة سفينكس يتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أي ما يعادل نحو من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألفا.

قطط Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

يجعل مظهرها الخالي من الشعر من السهل انتقائهم.

عيونهم متوهجة وتشغل معظم الوجه.

الصلع الناتج عن السلالة هو نتيجة طفرة جينية طبيعية.

قطط Sphynxes موجودة في كندا.

ويُباع قط Sphynx، بسعر مرتفع لأنه يصعب العثور عليه.

تعاني القطط من قلق الانفصال عن الإنسان.

تتطلب بشرتها الحساسة منتجات خاصة للاستحمام.

تصاب بشرتهم بالبرد بسهولة.

يجب أن تخضع هذه السلالة لفحص القلب السنوى.

هذه السلالة عرضة لمتلازمة القولون العصبي.

وأخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.