12.4 % انخفاضا بعجز الميزان التجاري لمصر خلال أكتوبر 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز بالميزان التجاري لمصر خلال أكتوبر 2021 بلغ 2.63 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار للشهر ذاته عام 2020 بانخفاض 12.4%.

وأرجع الجهاز - في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال أكتوبر الصادرة اليوم /الأربعاء/ - انخفاض قيمة العجز إلى نمو قيمة الصادرات بنسبة 48.2%، حيث بلغت 3.76 مليار دولار خلال أكتوبر2021 مقابل 2.54 مليار دولار للشهر ذاته عام 2020.

وأوضح أن ارتفاع الصادرات يعود لزيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 5.0%، والفواكه الطازجة بنسبة 8.3% والسجاد والكليم بنسبة 23.5%. وأضاف أن قيمة صادرات بعض السلع انخفضت خلال أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها للشهر ذاته عام 2020 وأهمها الأسمدة بنسبة 4.0%، والملابس الجاهزة بنسبة 4.7%، وأصناف أخرى جاهزة من المواد النسيجية بنسبة 2.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 15.0%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 15.3% حيث بلغت 6.39 مليار دولار خلال أكتوبر2021 مقابل 5.54 مليار دولار للشهر ذاته عام 2020، مرجعة زيادة الواردات لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 84.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 87.0%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 62.8% والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 38.7%.

ولفت المركزي للإحصاء إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح بنسبة 28.2%، وسيارات ركوب بنسبة 17.5%، والبترول الخام بنسبة 1.2% واللحوم بنسبة 25.4%.

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