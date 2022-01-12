غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بمدينة بدر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحى الأول والحى الثالث، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباح غد الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد  ظهر نفس اليوم.


وأرجع المهندس عمار مندور، قطع المياه نظرًا لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحى السابع الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.
 

ويهيب جهاز مدينة بدر  بقاطنى المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.

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