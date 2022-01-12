الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة تمتد للقاهرة غدا

أصدرت الأرصاد الجوية بيان تفصيلي يكشف عن حالة الطقس الخميس الموافق 13-1-2022، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة تمتد للقاهرة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود أمطار خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس: تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

