صرف 55% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 55% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير الحالي حتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوزارة ?تضخ يوميا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن شركتي الجملة (العامة والمصرية) يضخان يوميا 4000 طن سكر لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفة ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأشار كمال إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وأكد أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وهناك جهود كبيرة تبذل باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها 5 أشهر.

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