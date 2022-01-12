1.35 % ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال 2021

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في العام 2021، بنسبة 35ر1 بالمئة، ليبلغ 46ر102 مقارنة بـ 10ر101 خلال العام 2020.



وأشارت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الاربعاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر كانون الأول من عام 2021، بنسبة 40ر2 بالمئة، ليصل إلى 54ر103، مقارنة بـ11ر101 لنفس الشهر من العام 2020.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 47ر0 بالمئة ليبلغ 54ر103 مقابل 06ر103 لشهر تشرين الثاني من نفس العام 2021.



أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذبًا بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 41ر69 مقابل 09ر69 خلال نفس الشهر من العام 2020، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 47ر0 بالمئة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للعام الماضي 06ر69 مقابل 47ر68 خلال العام 2020، مسجلًا ارتفاعًا 87ر0 بالمئة.