الإعلان عن تشكيل كوت ديفوار لمواجهة غينيا الإستوائية في أمم إفريقيا

أعلن باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل منتخب بلاده الرسمي، الذي سيواجه غينيا الإستوائية، بعد قيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا في الكاميرون.

وجاء تشكيل ساحل العاج على النحو التالي:-

حراسة المرمى: بدرة

خط الدفاع: مايجا، بايلي، ديلي، كونان

خط الوسط: كيسي، سنجاري، سيري

خط الهجوم: جراديل، هالير، كورنيت



ويقع المنتخب الإيفواري في المجموعة السادسة بأمم إفريقيا رفقة كل من غينيا الإستوائية وموريتانيا وجامبيا.