79 % زيادة بنسبة قيمة فواتير شهادات المنشأ لصادرات أعضاء غرفة الفجيرة

كشفت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن البيانات التفصيلية لحركة التسجيل والمعاملات أظهرت زيادة في قيمة فواتير شهادات المنشأ لصادرات أعضاء الغرفة بلغت أكثر من 79 % خلال العام 2021 مقابل قيمتها في عام 2020 إلى جانب زيادة عدد الرخص الجديدة خلال العام 2021 بنسبة حوالى 37 % خلال نفس الفترة في مؤشر جيد لحركة النشاط الاستثماري والتجاري في إمارة الفجيرة.

وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة نجاح الغرفة في تعزيز مكانتها الريادية كونها مؤسسة تروج للإمارة وترعى مصالح قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات والأسرة التجارية في الفجيرة وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19" على جميع القطاعات الاقتصادية في كل دول العالم.

وقال إن الغرفة ضمن نشاطها في عام 2021 أطلقت العديد من المبادرات من أبرزها تصميم موقع ترويجي الكتروني لفرص الاستثمار في إمارة الفجيرة تحت مسمى "استثمر في الفجيرة" ويشتمل على الاستثمار في مجالات تخزين وتكرير وتصدير النفط، والتعدين والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى إطلاق "منصة رواد الأعمال والدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال لتأهيل 100 شخص من رواد الأعمال لإدارة مشاريعهم بكفاءة عالية.

وأوضح أنه تم تشكيل "لجنة سيدات الأعمال" تحت مظلة مجلس إدارة الغرفة للدور الفاعل للمرأة في دعم مسيرة التنمية وأهمية رعاية مشاريع سيدات ورائدات الأعمال في الفجيرة إلى جانب اطلاق مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري للفصل في المنازعات التجارية مشيرا إلى أن الغرفة نفذت عشرات البرامج من الدورات التدريبية وورش عمل والندوات المتخصصة لدعم رواد الأعمال والأسرة التجارية بالإمارة.