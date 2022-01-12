1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.14 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 271 مبايعة بقيمة 827.83 مليون درهم منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 316.98 مليون درهم و190 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 510.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

ودرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 301.46 مليون درهم منها 17 رهنأراض بقيمة 226.21 مليون درهم و97 رهن فلل وشقق بقيمة 75.25 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 199 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 9.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 4 ملايين درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة مليونين درهم.