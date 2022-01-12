مؤشرات الأسواق الأوروبية تغلق مرتفعة على الرغم من بيانات التضخم



أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعًا بنسبة 0.7%، مع ارتفاع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.2% لقيادة المكاسب، بينما انخفضت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.7%.

وشهدت شركة Rexel الفرنسية الموردة للأجزاء الكهربائية ارتفاع أسهمها بنسبة 10.3%، لتتصدر قائمة Stoxx 600 بعد رفع توقعاتها لعام 2021 بالكامل.

وفي قاع المؤشر الأوروبي، تراجعت شركة Philips العملاقة للتكنولوجيا الصحية الهولندية بنسبة 15.5% تقريبًا، وذلك بعد إصدار تحذير بشأن أرباح الربع الرابع نتيجة نقص قطع الغيار وارتفاع تكاليف التوريد.

وفي آسيا، ارتفعت مؤشر الأسهم الياباني نيكاي مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء ليغلق على صعود بنحو 2%، كما أغلق مؤشر شنغهاي الصيني المركب على مكاسب بنحو 0.8%.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 7% خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، مما يعني أن التضخم السنوي سجل أسرع ارتفاع له منذ ما يقرب من 40 عامًا.

وكان رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول قد صرح أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة ويحتاج إلى سياسة نقدية أكثر صرامة، والتي من المحتمل أن تستلزم رفع أسعار الفائدة وتقليص مشتريات الأصول وتقليص الميزانية العمومية.