درجة الحرارة تصل لـ7.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن طقس ساعات الليل، فتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنه سيكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:


درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 18
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 17
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 16
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في نخل الصغرى 02 العظمى 19
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 01 والعظمى 15
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 07 والعظمى 19
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 22

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