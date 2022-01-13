حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-1-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس الموافق الـ13 من يناير 2022 عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وكشف الهيئة أن طقس اليوم الخميس، يميل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأوضحت "الأرصاد" أن طقس اليوم يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس اليوم الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم يشهد سقوطا للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة

درجات الحرارة في مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة

درجات الحرارة في قنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات

درجات الحرارة في أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 العظمى 19

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25