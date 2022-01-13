حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الخميس الموافق الـ13 من يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب علان إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.

عبد الرحمن أبو زهرة

واعتلى عبد الرحمن أبو زهرة اهتمام جمهوره ومحبيه، من بحثوا عن تفاصيل حالته الصحية، من أجل الاطمئنان على صحته، ومعرفة وضعه الصحي عقب وجود أنباء تفيد أنه وضع على جهاز أكسجين.

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بكورونا

وتعرض الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة منذ أيام لوعكة صحية شديدة نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تضارب الأنباء حول حالته الصحية وما إذا كانت مستقرة أم متدهورة.

تطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

من جانبه طمأن أحمد أبو زهرة، جمهور ومحبي عبد الرحمن أبو زهرة على حالة والده الصحية، بعد احتجازه بإحدى المستشفيات، حيث أكد استقرار حالته الصحية.

تأكيد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة

وقال نجل عبد الرحمن أبو زهرة إن حالة والده مستقرة وغير متدهورة مشيرا إلى أنه حصل على لقاح فيروس كورونا إلى جانب الجرعة الثالثة التعزيزية، ورغم ذلك أصيب.

عبد الرحمن أبو زهرة حالته مستقرة

وأكدت مي نجلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن حالة والدها مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، في منشور لها على حسابها عبر "إنستجرام" قالت فيه: "بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

عبد الرحمن أبو زهرة يتعافى

كما نشرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة صورة تجمعهما أكدت خلالها إجراء جدها فحوصات كورونا والتي جاءت إيجابية، مضيفةً: "الحمد الله يتعافى.. برجاء الدعاء له لتحقيق الشفاء العاجل إن شاء الله".

نهال عنبر تكشف حقيقة تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة

وطمأنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين، محبي وعشاق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على حالته الصحية مؤكدة أنها مستقرة وغير متدهورة ويتواجد فى إحدى المستشفيات تحت ملاحظة الأطباء.