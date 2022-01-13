بالصور.. هاتاي سبور التركي يتعاقد مع كهربا رسميًا

تصدر نادي هاتاي سبور التركي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، الموافق الـ13 من يناير 2022، بعدما تعاقد رسميا مع اللاعب المصري محمود كهربا نجم الأهلي.

هاتاي سبور

وكشف نادي هاتاي سبور التركي عن ضم محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوفه بشكل رسمي قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء باتفاق على مبلغ معين.

هاتاي سبور يضم كهربا

وأعلن النادي الأهلي إعارة محمود كهربا إلى هاتاي سبور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بعد انتهاء مدة الإعار، وهو ما أفصح عنه الفريقان منذ أيام.

تغريدة هاتاي سبور

ونشر هاتاي سبور على حسابه الرسمي عبر "تويتر" تغريدة أعرب فيها عن ترحيبه باللاعب محمود كهربا قائلًا: "مرحبا بك كهربا في هاتاي سبور" مع إضافة صورة للاعب وهو يرتدي تيشيرت الفريق.

صور كهربا مع هاتاي سبور

وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هاتاي سبور وافق على ارتداء اللاعب محمود كهربا الرقم 9 وهو ما ظهر جليا في الصور التي نشرها النادي.

تفاصيل تعاقد هاتاي سبور مع كهربا

وأوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، أن انتقال محمود عبد المنعم كهربا، إلى نادي هاتاي سبور التركي سيكون لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

انتقال كهربا إلى هاتاي سبور التركي

وأنهى الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال كهربا إلى هاتاي سبور بعد تمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي.