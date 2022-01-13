موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 والأيام المتبقية

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أول أيام شهر رمضان
أول أيام شهر رمضان المبارك
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يبحث المسلمون في كل بقاع الأرض عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 هجريا، مع دخولنا العد التنازلي على قدوم الشهر الكريم، الذي كرمه الله عز وجل.

أول أيام شهر رمضان المبارك

 

ويتساءل الكثيرون عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك من أجل الاستعداد لهذا الشهر الكريم، الذي تكثر فيه الطاعات ووهبه الله سبحانه وتعالى لخلقه من أجل العمل به ليغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر.

 

ترقب أول أيام شهر رمضان المبارك

 

ويترقب الشعب العربي أول أيام شهر رمضان المبارك وكذلك المسلمون الذي ينتشرون في كل بقاع الأرض، من أجل الاستعداد له على أكمل وجه ما يمكن من اكتناز رحماته وغفرانه ونيل العتق من النيران.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية موعد أول أيام شهر رمضان المبارك في السطور التالية:

 

ويتبقى 79 يوما وفق الحسابات الفلكية على أول أيام شهر رمضان المبارك حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

 

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

 

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك وغرة الشهر المعظم 1443 تكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 79 يوما على الشهر المعظم.

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