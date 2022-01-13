عاجل.. اسعار الذهب في مصر تعوض خسائرها الصباحية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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عوضت اسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات، اليوم الخميس 13 يناير 2022، مدعومة بارتفاعات اسعار الذهب العالمي.

 

وكانت أسعار الذهب تكبدت خسائر في التعاملات الصباحية بالسوق المحلي بقيمة جنيه واحد  للجرام،إلا أنها عادت مكاسبها خلال منتصف التعاملات؛ ليصعد سعر الجرام في المتوسط بقيمة 2 جنيه.

 

وزاد سعر  جرام "عيار 24" في منتصف تعاملات اليوم من 906 جنيه إلى 908 جنيه، وارتفع سعر عيار 21 إلى 795 جنيه للجرام بزيادة 2 جنيه، وارتفع عيار 18 الاكثر شيوعا إلى 681 جنيه بزيادة 1.75 جنيه عن التعاملات الصباحية، وتربح الجنيه الذهب نحو 16 جنيه ليسجل 6360 جنيه.

 

وجاءت تلك الزيادة في أسعار الذهب المحلية بعد  معاودة  السعر  العالمي للصعود مع انخفاض اسعار الدولار الأمريكي عالميا، حيث ارتفع سعر الاوقية عالميا إلى 1824 دولار للاوقية وسط تذبذبات سعرية قوية تتعرض لها.

 

 

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