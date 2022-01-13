غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن المناطق التالية ( أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن فيو) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق ١٤/ ١/ ٢٠٢٢، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق ١٥/ ١/ ٢٠٢٢.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر ٨٠٠ مم بميدان جهينة على محور ٢٦ يوليو.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.