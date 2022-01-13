وكيل مرسيدس يعترف بوجود عيوب صناعية في "C 180" موديل سنة 2019.. والمحكمة الاقتصادية تغرمها

عجز عن إصلاحها

كشف حيثيات حكم قضائى صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة شريف عماد الدين البيلى وعضوية كل من أحمد خالد الشايب وإبراهيم أسامة دسوقى ووكيل النيابة محمد نصر وأمين السر أحمد شعبان عن وجود عيوب صناعية في سيارة مرسيدس سى 180 “mercedes c180” موديل 2019 عجز مركز الخدمة التابع للوكيل بإصلاحها.

وغرمت المحكمة كل متهم من المتهمين كريم سامي سعد مسعد واحمد محمد طاهر فؤاد ندا وتوماس هربرت كلاين مبلغ خمسمائة ألف جنيه ليصبح الإجمالى مليون ونصف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك أحمد فاروق توفيق وبأن يؤدوا تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدني مبلغا قدره 10 ألاف جننيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامهم بالمصاريف الجنائية ومبلغ خمسون جنيه اتعاب محاماة.

وكان صاحب السيارة المرسيدس سى 180 “ C 180” تقدم بشكوي من تضرره من عدة عيوب تمثلت فى ترشيح زيت ومشاكل بالعفشة وعزل السيارة وناقل الحركة والفانوس الخلفى يمين وصوت دبدبة وأصوات شديدة داخل السيارة لسوء العزل.

وكشف تقرير كلية هندسة المطرية ان السيارة يوجد عيب فى الفواصل والفروقات في الشنطة والأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن اصلاح هذه العيوب وعن عيب في عزل السيارة مما يستدعى تغيير كل عزل السيارة ومشكلة تأخير استجابة فى ناقل الحركة وخاصة مع زيادة السرعة ويوجد سرطان فى زجاج الفانوس الخلفى الأيمن وهو ما يمثل عيب صناعة ويوجد صوت دبدبة من العفشة الأمامية والخلفية كما يوجد ترشيح زيت من عطاء الزيت وتري اللجنة أنه يجب استبدال السيارة.



وحاولت الشركة اصلاح العيوب وبإعادة الفحص من هندسة المطرية وكشف التقرير إنه تم ضبط الفواصل فى الشنطة والأبواب وكابوت السيارة وتغيير البطاحات الخلفية ولكن مركز الخدمة عجز عن اصلاح عزل السيارة وهو ماا يمصل عيب صناعة ومركز الخدمة أفاد أنه يستحيل علاج مشكلة العزل وأن هذا جزء من تصميم السيارة والمركز عاجز عن الاصلاح.

ويذكر أن هذا ليس الحكم القضائى الوحيد ضد وكيل مرسيدس والتى تمثلت في أكثر من موديل من الشركة احتوت على عيوب صناعية لم تتمكن مراكز الخدمة التابعة للشركة الحاصلة على الوكالة.

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