بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لتدعيم هذا المركز

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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استقر مسئولو الأهلي على التعاقد مع صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.


وطالب موسيماني بتدعيم الخط الخلفي في الميركاتو الشتوي خاصة بعد رحيل سعد سمير ومحمد عبدالمنعم إلى فيوتشر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم وأيضًا إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.


ويبحث مسئولو الأهلي عن مدافع قوي في الفترة الحالية لتدعيم دفاعات المارد الأحمر بعد التراجع عن فكرة ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي.


ويحسم موسيماني ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الأيام القادمة في جلسة مع لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح.
 

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