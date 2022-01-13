"وزارة التخطيط" توقع بروتوكول تعاون لدعم الشباب من خلال "هاكاثون مصر 2030"

البروتوكول يهدف لدعم أفكار الشباب الابتكارية لتحقيق ثلاثة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة



شهدت د. هالة السعيد وزيره التخطيط والتنمية الاقتصاديه، مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبيبسيكو مصر وشركة رايز أب خلال فعاليات منتدى شباب العالم، وذلك من أجل تنظيم "هاكاثون مصر 2030” لمدة ثلاث سنوات لإيجاد حلول مبتكرة لتطوير القطاع الصحي والإقتصادي في مصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة 200 متسابق من الشباب أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية.



وقام بتوقيع البروتوكول كلًا من د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد حبوس، نائب رئيس مجلس الإدارة للسياسات العامة والشئون الخارجية بشركة بيبسيكو مصر والسيد عبد الحميد شرارة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة رايز أب.



جاء ذلك بعد انعقاد جلسة حوارية بعنوان أهداف التنمية المستدامة ومنظومة ريادة الأعمال لمناقشة كيفيه تخطيط الحكومة والشركات الخاصة والمشاريع الناشئة المصرية لتنفيذ نهج يدرج منظومة ريادة الأعمال للوصول لأهداف التنمية المستدامة.



وتأتي النسخة الثانية من "هاكاثون مصر 2030" وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي وضعتها منظمة "اليونيدو"، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في مصر، والتي تشمل قطاعات الصحة والصناعات الصامدة والبنية التحتية بهدف التعافي من آثار جائحة كورونا الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير تلك القطاعات حتى تواكب أي تحديات مستقبلية، حيث سيتم التركيز هذا العام على الأهداف الثالث، والثامن، والتاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهم الصحة الجيدة والرفاه، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.



وقد أعلنت شركة بيبسيكو أثناء الإتفاقية عن دعمها المادي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري للفائز، على أن تتولى شركة "رايز أب" التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمراحل المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال من خلال تقديم النصح والإرشاد خلال مراحل "الهاكاثون"، أما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بإبراز التحديات المطلوب إيجاد حلول لها لتحقيق رؤية مصر 2030 وتيسير الأنشطة والأعمال اللازمة لتنفيذ المسابقة.



وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية والوزارة لدعم التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، متابعه أن البروتوكول يمثل أحد ثِمار الشراكة التنموية والنهج التشاركي.



وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم مسابقة " هاكاثون مصر 2030"، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة "بيبسي كولا مصر"، ليستهدف روّاد الأعمال والمبتكرين والعلماء، والمطورين، والمصممين ومشاركة نحو 200 مُمثلين عن الشباب من الإناث والذكور وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لبعض المشكلات المجتمعية بمصر.



وأضافت السعيد أن تنظيم مسابقة "هاكاثون مصر 2030" يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من دور الشباب مع التركيز على أحد الأهداف الأممية وعدد من الموضوعات المختلفة كل عام، موضحة أن البروتوكول جاء اتساقًا مع اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بصياغة رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأهداف الأممية، وضمان اتساق ذلك مع أجندة إفريقيا 2063، إلى جانب تطوير ودعم ريادة الأعمال والابتكار والعمل على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.



وتطرقت د. هالة السعيد إلى جهود الدولة والوزارة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف حَشد الموارد والطاقات المُتاحة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كلٍ من الشباب والمرأة، متابعه أنه يتم تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ومشروع رواد 2030.



وتابعت السعيد أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية فإن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُعد هي أكبر مصدر للتوظيف، حيث تعمل ريادة الأعمال على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.



وأكدت السعيد حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكارًا جديدة في سوق العمل.



واستعرضت السعيد أنشطة مشروع رواد 2030، مشيرة إلى قيام المشروع بتوقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع جامعات "كامبريدج" والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، استفاد منها 340 شابًا وفتاة بدراسة الماجستير والمِنح المختلفة في ريادة الأعمال، لتثمر تلك المنح عن 700 مشروع في القطاعات المختلفة، بما يوفِّر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية ومصنع مُصغّر.



كما تابعت السعيد الحديث حول أنشطة مشروع رواد 2030 مشيرة إلى حملات التوعوية التي قام بها المشروع لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحرّ بين طلاب المدارس والجامعات، من خلال حملة "ابدأ مستقبلك مدارس"، "ابدأ مستقبلك جامعات"، فضلًا عن إصدار عددً من الإصدارات الخاصة، وكبسولات رائد أعمال، وكذلك إطلاق منصّة "روّاد ميتر" وهي المنصّة المعنيّة بمؤشرات ريادة الأعمال في مصر.



وفي السياق ذاته تطرقت السعيد إلى إطلاق الوزارة لحملة "المليون ريادي"، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، فضلًا عن المبادرات التي يقدمها روّاد 2030، كإنشاء حاضنة أعمال كاملة تهتم بالأساس بالشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، مبادرة "بنك التوظيف" التي يقيمها المشروع بالتعاون مع جيميناي إفريقيا، وجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتي تُنفذها الوزارة من خلال المشروع.



وأعرب محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن فخره بمشاركة بيبسيكو مصر في منتدى شباب العالم والذي يعكس مدى ايمان الشركة بأهمية دعم وتمكين الشباب، كونهم ركيزة أساسية في النهوض بالمجتمع والوصول لمستقبل أفضل والذي يعكس المنهجية التي تتبناها الشركة فيما يخص دعم وإتاحة الفرص للمواهب الشابة من خلال مبادرات وبرامج بيبسيكو مصر المختلفه لدعم الشباب في مختلف المجالات. كما عبر شلباية عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورايز أب لتوقيع بروتوكول "هاكاثون مصر2030" الذي يعد تطبيقًا للفكر الذي تتبناه القيادة السياسية من خلال منتدى شباب العالم، وذلك لما يقدمه الهاكاثون من دعم حقيقي وتطبيق لأفكار الشباب المبتكرة.



وأشاد شلباية بجهود الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ودورها الفعال في تطوير ودعم ريادة الأعمال من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

وأضاف: "هذا العام سنعمل بالتعاون مع شركة رايز اب على ضم الفائزين بالنسخة الثانية من "هاكاثون مصر 2030 " في برنامج حاضنة أعمال مخصصة وذلك لدعمهم ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، فضلا عن مساعدتهم للوصول إلى كبار المستثمرين في القطاعات المختلفة، فنحن نؤمن بالشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة."



وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: "تعد الشركات الناشئة حاليًا ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري". مؤكدًا على أهمية دور الإبتكار والتعاون الصحيح بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات التي نواجهها. وأضاف: "لهذا السبب نحن في RiseUp متحمسون دائمًا للتعاون مع شركة بيبسيكو ووزارة التخطيط لنساهم في دعم أفكار الشباب وتنمية مشاريعم المبتكرة".



جدير بالذكر أن شركة بيبسيكو مصر تشارك هذا العام في فعاليات منتدى شباب العالم بجناح يعرض أهم البرامج المجتمعية التي تتبناها الشركة على شاشات عرض مميزة، أولهم "هاكاثون مصر 2030" الخاص بدعم وتمكين الشباب وبرنامج "عايشين بخيرها" الخاص بدعم وتمكين المرأة في مجال الزراعة، ومنصة "دور لبكرة" التي تقوم الشركة من خلالها برفع وعي المجتمع بأهمية إعادة التدوير.

