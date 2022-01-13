تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

تداول ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيانٍ له اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفًا و830 طنًا، تشمل 11500 طن فوسفات، و900 طن ملح، و4250 طن أسمنت، و1440 طن نترات، و1140 طن كوارتز، و4600 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفًا و687 طنًا، تشمل 13543 طن ذرة، و3000 طن خردة، و789 طن خشب زان، و1715 طن بسلة، و2410 أطنان أبلاكاش، و1548 طن حديد، و2210 أطنان زيت، و1281 طن سكر، و5400 طن فول صويا، و17791 طن قمح.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1080 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وهولندا وسلوفينيا وإندونيسيا وإنجلترا وأمريكا والهند وإيطاليا وألمانيا وسريلانكا والصين ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 286 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1527 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 144 ألفًا و118 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 132 ألفًا و399 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5199 شاحنة.