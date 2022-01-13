"أمطار خفيفة وصقيع".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 14-1-2022، حيث تشهد البلاد أمطار خفيفة، وصقيع ليلا.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا، أكدت الأرصاد الجوية أنه يشهد غد الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة نهارا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة الطقس.. يصل لحد الصقيع ليلا

وقالت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



أمطار خفيفة غدا الجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.