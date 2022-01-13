لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحصل على شهادة اعتماد الأيزو 2015:9001

أعلن دكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن حصول اللجنة على شهادة الأيزو 9001: 2015.



وأشار "عبدالمجيد" أن هذا الاعتماد يأتى فى نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها اللجنة التجديد فى الخدمات التى تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبى والارشادى والتوعوى للجنة وفقًا للمعايير الدولية المعنية فى هذا الخصوص.



مشيدًا بالجهود المبذولة من فريق الجودة باللجنة كما تقدم بالشكر إلى وزير الزراعة على الدعم الكامل للجنة المبيدات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لأستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030.

‏ومن ناحيته أشاد المراجع الدولى اللواء عز الدين حمزاوى بالامكانيات المتاحة فى اللجنة المبيدات وخاصة فريق الاعتماد