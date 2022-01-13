مواعيد وجدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2022

يستعد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لأداء امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2022، ومن هنا تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على نشر كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد وجدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

من المقرر، انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي، من السبت القادم الموافق 15 يناير 2022 ضمن امتحانات نصف العام، وتستمر حتى الخميس الموافق 20 يناير 2022.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

السبت 15 يناير 2022: اللغة العربية (ساعتين ونصف) + التربية الدينية (ساعة ونصف)

الاحد 16 يناير 2022: علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)

الاثنين 17 يناير 2022: دراسات (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)

الثلاثاء 18 يناير 2022: اللغة الانجليزية (ساعة ونصف)

الاربعاء 19 يناير 2022: اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس.

الخميس 20 يناير 2022: رياضيات (ساعة ونصف)

ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022

من المفترض، وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية تتكون من 20 سؤالًا أما باقي المواد يتم 15 سؤالًا.

يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.