الأردن تبحث مع بريطانيا تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي والسفيرة البريطانية لدى الأردن بريجيت بريند آليات تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار الماضي وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية بخاصة تنشيط التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات.



وأكد الشمالي خلال استقباله السفيرة البريطانية في مكتبه اليوم الخميس بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، أهمية تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجانبين والتي تشكل أساسا لزيادة التعاون الاقتصادي بينهما من خلال رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز إقامة المشاريع الاستثمارية في كل من الأردن والمملكة المتحدة.



وأشاد الشمالي بعمق ومتانة العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة والتي يفترض أن تنعكس على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.



من جانبها قالت السفيرة البريطانية، ان دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والأردن حيز التنفيذ خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ما يتطلب وضع الآليات المناسبة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية وتفعيلها بالشكل المطلوب.



وبحث الجانبان آليات عقد اجتماعات مجلس الشراكة واللجنة المشتركة واللجان الفرعية خلال الفترة المقبلة بهدف تفعيل الاتفاقية ومناقشة الآليات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي.



وجاءت الاتفاقية حرصًا من حكومتي البلدين على توطيد العلاقات الراسخة بينهما واستدامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي العام الجاري.



وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.



كما توفر الاتفاقية إطارًا مؤسسيًا لتعزيز التعاون الثنائي القائم على خدمة المصالح المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين.



و بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة نحو 2ر24 مليون دولار أميركي فيما بلغت قيمة الواردات منها 217 مليون دولار في العام 2020.