غرفة عجمان تعتمد نظامًا إلكترونيًا جديدًا لانتخابات مجلس سيدات الأعمال

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان انتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان افتراضيًا بحضور سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إداة الغرفة وسعادة سالم السويدي مدير عام الغرفة والمرشحات لعضوية مجلس سيدات أعمال عجمان.

و اعتمدت الغرفة نظامًا إلكترونيًا جديدًا لانتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان للدورة الجديدة عن الفترة 2022-2024، بهدف ضمان سلاسة العملية الانتخابية وتحقيق الحوكمة والشفافية والكفاءة والدقة في انتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأسفرت نتائج الدورة الجديدة لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان والتي تستمر ثلاث سنوات عن ترؤس الدكتورة آمنة خليفة آل علي للمجلس والمهندسة عائشة خلفان النعيمي نائبًا لرئيس المجلس وفاطمة حسن الشحي أمينًا للصندوق وايمان عبيد السوم الأمين العام،على أن يتم ترشيح رؤساء اللجان خلال الاجتماع الأول للمجلس بدروته الجديدة، وضمت عضوية المجلس كلًا من العضوات " ريما عبدالله الشرفاء، المهندسة فاطمة محمد العبدولي، منى صقر المطروشي، وفاء حسن الفوره الشامسي، حنان صالح الدوله ونورا سلطان المرزوقي.

وهنأ سعادة عبدالله المويجعي، رئيسة وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان على تولي مهام الدورة الجديدة لأعمال المجلس، مشيدًا بدورالمجلس وجهوده لتمكين المرأة ورائدات الأعمال عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ريادية عززت من مساهمة مشاريع سيدات الأعمال في القطاعالاقتصادي، وأكد ان المجلس بدورته الجديدة سيستكمل مسيرته في تشجيع ودعم المواطنات الراغبات لدخول عالم الأعمال وحثهن على الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتوفير الدعم والتوجيه والتدريب لتنمية المهارات والابداع.

وأشاد المويجعي بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات لتكون عنصرا فاعلًا ورائدًا في التنمية المستدامة، لتنعكس تلك الجهود في نمو حجم مساهمات مشاريع ومنتجات سيدات ورائدات الأعمال في الناتج المحلي للدولة.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، على اعتزازها وتقديرها للثقة التي توليها غرفة تجارة وصناعة عجمان لعضوات مجلس إدارة سيدات الأعمال، وأكدت على مواصلة العمل بتفان وإخلاص للمحافظة على مكتسبات المجلس والعمل على تحقيق أهدافه وتشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتنمية قدراتهن، والترويج لأنشطة سيدات الأعمال في الإمارة من خلال المعارض والفعاليات والملتقيات وغيرها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه أعمالهن ومشاريعهن وذلك بالتعاون معالجهات ذات الصلة.

و أكدت آل علي علي أن مجلس سيدات أعمال عجمان سيستمر في تعزيز الروابط والتعاون مع مجتمعات سيدات الأعمال والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بنشاط المجلس محليا وإقليميا ودوليا بهدف تحقيق أهداف المجلس ومواكبة تطلعات ومصالح عضواته، والعمل على إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تضمن تنويع ونجاح مشاريع سيدات الأعمال.

وأشارت إلى أن المجلس نجح منذ إطلاقه في ترسيخ دور سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة الإقتصادية، وسيسعى المجلس في دورته الجديدة لمواصلة العمل الجاد وتوفير الفرص الملائمة لتنمية واستدامة مشاريع عضواته وسيدات الأعمال بشكل عام.